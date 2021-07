Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes (FMC). - Foto: Divulgação.

CAMPOS - A prefeitura de Campos publicou, nesta segunda-feira (12), no Diário Oficial do Município, alterações, como a liberação para brinquedoteca e parques infantis, assim como o funcionamento presencial das instituições de ensino superior, a partir de 21 dias após a vacinação dos professores da instituição. A capacidade máxima de 50% continua sendo respeitada, assim como os protocolos Regras da Vida.

Os parques e brinquedotecas infantis já estavam liberados em restaurantes e, agora, com o novo decreto, está liberado de forma geral, com restrição a alguns brinquedos descritos no decreto por ser de difícil higienização. Campos mantém a fase verde, indicando situação de atenção moderada, no Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais no Município.



A Prefeitura adotou, através de decreto, medidas de restrição para o combate e prevenção à Covid-19. Gradativamente, a partir de critérios técnicos, algumas atividades estão sendo liberadas, mantendo os protocolos de prevenção, como distanciamento, uso de máscara e álcool 70.



Apesar da liberação para parquinhos e brinquedoteca, estão proibidos os brinquedos de contato de difícil limpeza, como piscina de bola, escorrega, túneis e outros que, por orientação da Vigilância Sanitária, não possam ser higienizados de forma recorrente.



Este decreto estará em vigor até a próxima segunda-feira (19), quando acontecerá a reunião virtual do Gabinete de Crise Covid-19, criado pelo Decreto nº 002/2021. A reunião será às 9h, com informações e novas ações a serem implementadas. O novo decreto, publicado no suplemento do Diário Oficial nesta segunda, também libera o funcionamento presencial de instituições de ensino superior.