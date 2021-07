Os signatários da ação pedem que Rede TV! e Sikêra Júnior sejam condenados ao pagamento de R$ 10 milhões a título de indenização por danos morais coletivos. - reproduções da internet

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 16:14 | Atualizado 07/07/2021 16:16

Nathalia Arcuri pediu demissão da RedeTV! após discordar da permanência de Sikêra Jr. na emissora. Segundo o colunista, Flávio Ricco, a apresentadora do "Me Poupe! Show" ficou incomodada com o jornalista ter saído impune após todas as falas homofóbicas.

Ainda segundo o colunista, não é só Nathalia quem quer tomar essa atitude, outros profissionais também estão ameaçando deixar a emissora por não concordar com a continuação do comunicador na empresa.

O apresentador está com o perfil na rede social fora do ar e teria perdido cerca de 57% dos intervalos comerciais. Foi somente após a grande repercussão do comentário, que ele se posicionou sobre o assunto e pediu desculpas por ter se "excedido", mesmo assim Sikêra Jr. insistiu que a "opinião segue a mesma".