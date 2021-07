Sikêra Jr. é acusado de LGBTfobia - Reprodução

Por iG

Publicado 01/07/2021 11:09

São Paulo - Após Sikêra Jr chamar homossexuais de "raça desgraçada" , o apresentador perdeu alguns patrocinadores. Entretanto, além disso, uma onda de cobranças para que a RedeTV! encerrasse o contrato com o apresentador começou a ganhar força na internet. Após alguns dias de silêncio, a emissora emitiu um comunicado à imprensa, reiterando que apesar das falas de seu contratado, respeita à diversidade.

"No caso do lamentável episódio envolvendo o apresentador Sikêra Jr. às vésperas do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o mesmo desculpou-se publicamente durante o programa da última terça-feira, reconhecendo o equívoco de suas declarações perante a todos que se sentiram justificadamente ofendidos e a todos seus telespectadores, o que certamente servirá para o seu aprimoramento pessoal e profissional", diz um trecho do texto.

"Mesmo assim, a RedeTV! ressalta que tal comportamento não representa, de forma alguma, o posicionamento e o respeito da emissora à diversidade e população LGBTQIA+", continua o comunicado.

De fato, na terça-feira (29), Sikêra Jr abriu o "Alerta Nacional" com um pedido de desculpas. Porém, o mesmo não foi bem recebido pela comunidade LGBTQIA+, visto que após lamentar o apresentador pontuou. "Mas minha opinião continua a mesma".

Na mesma edição do noticiário, o comunicador zombou das marcas que o deixaram por conta do episódio e alegou existir uma fila de anunciantes interessados em investir em seu programa na RedeTV!. "Obrigado pelas marcas que continuam. Venho recebendo telefonemas de clientes que já queriam entrar. Temos uma fila de espera, todo mundo sabe disso. A gente é chamado de 'Alerta Comercial', sim ,nós vendemos muito bem. Esse programa é muito bem visto e por todas as classes e gêneros. As marcas que continuam anunciando aqui apoiam minha forma de pensar, de opinar, muito obrigado pela confiança", discursou Sikêra.