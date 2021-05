Sarah Andrade Reprodução Instagram

Esta humilde coluna de apenas seis leitores descobriu que Sarah Andrade está sendo sondada por algumas emissoras de TV, entre elas a RedeTV!. O canal está de olho na ex-BBB para fisgá-la e colocá-la em seu quadro de apresentadores. Até onde se sabe, o interesse é que Sarah integre o novo time do 'TV Fama', que hoje conta com a presença de Alinne Prado e Lígia Mendes à frente da atração, após o trio com Julio Rocha ter sido desfeito por conta do desligamento do apresentador do horário.



Segundo fontes da coluna, Sarah está analisando a proposta feita pelo alto escalão da RedeTV!, mas ainda não deu um retorno quanto às suas pretenções em relação ao convite. O fato é que, nos bastidores da casa, comenta-se que a participação de Sarah Andrade no 'Mega Senha', apresentado por um dos sócios da emissora, Marcelo de Carvalho, repercutiu muito bem internamente e, por conta disso, a consultora de marketing virou ainda mais objeto de desejo para a programação da RedeTV!.



Se Sarah vai aceitar o convite, a coluna ainda não sabe, mas que ela está se preparando para melhorar sua atuação em frente aos holofotes, isso é verdade. "Quero, sim, investir na carreira artística, quero aproveitar e agarrar essa oportunidade. Mas não sei ainda que rumo tomar. Agora é estudar as possibilidades, melhorar como profissional, querendo ou não é uma profissão nova. Quem sabe fazer sessões com uma fonoaudióloga, aulas de teatro e tudo o que possa me ajudar a lidar melhor com o público, melhorar minha oratória, quero mais focar nisso, nesse momento. E quem sabe, no futuro, pensar em alguma coisa na TV também", confessou a loura em entrevista recente à coluna.



Natural de Brasília, Sarah Andrade já tem planos de se mudar para São Paulo, pensando em facilitar seus trabalhos futuros. A intenção era dividir um imóvel com o amigo Gil do Vigor, porém, o economista acabou tendo seu contrato com a Globo renovado e por isso precisará se mudar para o Rio de Janeiro a trabalho.