As vacinas foram entregues no Aeroporto Bartolomeu Lisandro. Foto: Verônica Matos.

Publicado 14/07/2021 19:12

CAMPOS - A Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, recebeu nesta quarta-feira (14), um novo lote de vacina contra a Covid-19. As vacinas foram entregues no Aeroporto Bartolomeu Lisandro, totalizando 5.910 doses da Oxford/AstraZeneca.

Nesta quinta (15) e sexta-feira (16), o município passa a adotar uma nova estratégia para repescagem, passando a contar com a inclusão de 11 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para reforçar a imunização contra a Covid-19. Com isso serão terá 38 postos para vacinação por faixa etária e repescagem.

“Vamos dar uma pausa na vacinação contra a gripe na quinta e sexta-feira dessa semana, para reforçar a vacinação contra a Covid-19 e, assim, fazer uma grande repescagem para quem ainda não conseguiu tomar a vacina”, explica o diretor de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, Rodrigo Carneiro.

A vacinação será através da distribuição de senha e acontecerá das 9h às 15h. Para tomar a 1ª dose, homens e mulheres devem apresentar a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Nos mesmos postos de vacinação será aplicada a segunda dose da AstraZeneca para pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 12 de maio. No ato da imunização, a pessoa deve apresentar identidade, CPF e comprovante da 1ª dose.

A vacinação contra a Covid-19 no município segue o Plano Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde e o calendário unificado da Secretaria de Estado de Saúde (SES). “Estamos trabalhando diariamente para acelerar a vacinação na cidade e esperamos chegar até 31 de agosto com toda população maior de 18 anos vacinada, mas isso vai depender da quantidade de imunizantes que iremos receber do Governo do Estado daqui para frente”, disse Rodrigo Carneiro.