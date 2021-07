Padre da Diocese de Campos, Waldo José Pingnaton morre por complicações da Covid-19. - Foto: Divulgação/Diocese de Campos.

Publicado 14/07/2021 19:07

CAMPOS - Morreu, no final da manhã desta quarta-feira (14), vítima de complicações causadas pela Covid-19, o padre do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campos dos Goytacazes, Waldo José Pignaton, aos 82 anos. O religioso estava internado em um hospital particular da cidade há cerca de um mês.



“Em virtude da realidade de pandemia que vivemos o velório será no salão do Santuário, a partir das 17:00 até as 21:00, desta quarta-feira, sendo que os fiéis não deverão permanecer por muito tempo no recinto, evitando todo tipo de aglomeração. Amanhã, quinta-feira, 15/07, o velório será no Santuário a partir das 8h e às 10h teremos a missa de corpo presente no Santuário e em seguida o sepultamento”, divulgou o Santuário em nota.



De acordo com a Congregação Redentorista, o velório de padre Waldo segue nesta quinta-feira (17), a partir das 8h. Às 10h haverá uma missa de corpo presente no local e, em seguida, o sepultamento.

Para evitar aglomerações, a congregação orienta que os fiéis não permaneçam por muito tempo no templo.