A vacinação da categoria segue a orientação do Ministério da Saúde.Foto: César Ferreira.

Publicado 14/07/2021 20:36 | Atualizado 14/07/2021 20:37

CAMPOS - A vacinação contra a Covid-19 dos funcionários efetivos e terceirizados dos Correios começa nesta quinta-feira (15), em Campos dos Goytacazes. A vacinação, que será mediante nome na lista, acontece das 9h às 15h, na sede do Sindicato dos Bancários, situada na Rua Marechal Floriano, 129/133. Ao todo são 250 profissionais vacinados. No mesmo local, continua sendo imunizados os bancários com idade acima de 20 anos. A vacinação da categoria segue a orientação do Ministério da Saúde.

Também continua, nesta quinta-feira, a vacinação para os taxistas cadastrados no Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), motoristas de transporte de carga, transporte de valores, fretamento, turismo, condutores de veículos de passageiros que fazem rota intermunicipal e interestadual, de transporte escolar e de emergência, residentes em Campos. A vacinação acontece no Sest Senat, ao lado do Shopping Estrada, sempre das 9h às 15h.

De acordo com a Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (SUBPAV), motoristas com registro devem apresentar os seguintes documentos: carteira de trabalho, comprovante de residência e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já os motoristas autônomos de transporte de carga devem apresentar carta de frete com validade de até três meses, CNH e comprovante de residência. Para receber a vacina os taxistas, que estão com nome na lista enviada pelo IMTT, devem apresentar os documentos pessoais.

Cronograma Correios

Quinta (15) a sexta-feira (16) – Trabalhadores dos Correios com nome da lista

Cronograma Bancários

Quinta-feira (15) – Acima de 20 anos

Sexta-feira (16) – Repescagem

Cronograma Transporte

Quarta-feira (14) a sexta-feira (16) — Taxistas cadastrados no Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), motoristas de transporte de carga, transporte de valores, fretamento, turismo, condutores de veículos de passageiros que fazem rota intermunicipal e interestadual, de transporte escolar e de emergência