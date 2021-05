Dia das mães com lazer pela cidade. Na foto, família de Irajá, chegou cedo e preparou um café da manhã no gramado da Quinta da Boa vista. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Aline Cavalcante

09/05/2021

Rio - No segundo Dia das Mães em meio à pandemia do coronavírus, muitos cariocas optaram por comemorar a data ao livre neste domingo (9). Piquenique, caminhada e visita ao zoológico foram as programações de famílias da Zona Norte e Zona Sul do Rio.

Fugindo de aglomerações e locais fechados, uma família de Irajá, na Zona Norte do Rio, resolveu fazer um piquenique no café da mãe, na Quinta da Boa Vista. Eles escolheram chegar mais cedo, logo no início da manhã, para evitar horários em que a movimentação de pessoas é maior. Animados, eles levaram até balões para incrementar a surpresa para as mães do grupo.

"Pensei em trazer elas para tomar o café da manhã ao ar livre. Fizemos uma surpresa, elas nem sabiam para onde estavam indo. Eu cheguei mais cedo e arrumei nosso piquenique e enfeitei tudo junto com uma parte do grupo. Meu irmão foi quem trouxe as três mães que tem na nossa família. É um privilégio porque muitas pessoas não poderão comemorar este ano", disse Marianna Soares, 23.

A mãe dela, Josélia Soares, 46, aprovou a surpresa. "Está sendo especial. Viemos tomar café aqui (Quinta da Boa Viata). Está sendo maravilhoso".

Laila Moine, 40, contou que imaginou que os filhos e genro estavam preparando algo porque sentiu falta de alguns utensílios da cozinha.

"Notei que faltava as xícaras em casa, tenho maior ciúme, mas valeu a pena. Foi uma surpresa muito legal. Há muito tempo não vinha na Quinta da Boa Vista e também foi bom fugir dos restaurantes que estarão cheios".

A família de Amanda de Oliveira, 24, de São Cristóvão, se reuniu para ir ao BioParque do Rio. Usando máscaras e tomando os devidos cuidados, eles optaram por um local que fosse ao ar livre.

"Foi uma maneira de reunir todos para comemorar o Dia das Mães, mesmo com essa pandemia. O zoológico foi a nossa escolha pra juntar as mães da família".

O Dia das Mães para Mariá dos Reis, 32, começou com um passeio em família no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio. Mãe de quatro crianças, dois meninos e duas meninas, a mais nova com apenas sete dias, ela falou das delícias da maternidade.

"Ser mãe é uma grande responsabilidade, mas também uma alegria. Com quatro filhos pequenos, a rotina é intensa, toda refeição é um evento", brincou a dona de casa que vai ter um almoço com o marido e os filhos para comemorar a data.

Mariá aproveitou para enviar uma mensagem a outras mães que estão com seus filhos doentes ou que perdeu um filho para a covid-19.

"Eu desejo que as mães acreditem na força da maternidade. Para mães que estão em um momento difícil, eu diria que elas acalentem o coração porque tudo que elas fizeram por amor é eterno e se perpetua"