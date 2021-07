Na pandemia, a mãe de Maria Eduarda, de 4 anos encontra formar de presentear o marido, João Batista da Silva Filho. - Foto: Divulgação.

Publicado 15/07/2021 20:19 | Atualizado 15/07/2021 20:20

CAMPOS - O comércio de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, aposta em aumento médio de até 10% nas vendas para o Dia dos Pais em 2021. Os dados foram apontados em levantamento realizado pela Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic). A expectativa é positiva para o Dia dos Pais em Campos, se comparado com o mesmo período do ano passado, quando o setor estava retornando de um lockdown devido a pandemia da Covid-19.

A informação é do presidente da Acic, Leonardo Castro de Abreu. Comemorado no segundo domingo de agosto, este ano dia 8, a previsão é de boas vendas para o segundo semestre. A data é considerada a terceira melhor data para o comércio, só perdendo para o Natal e Dia das Mães.



O otimismo dos empresários tem uma explicação: ninguém deixa a data passar em branco. Independente do valor do presente, os filhos não abrem mão de comprar uma lembrança carinhosa para os pais. É o caso da Aline Barreto que compra sempre um presente para a filha Maria Eduarda, 4 anos dar ao paizão João Batista da Silva Filho.

" É uma forma de demonstrar nosso amor pelo excelente pai que ele é e muitas das vezes não consegue passar datas festivas como essa em casa, devido a escala de trabalho. Este ano, por exemplo não sabemos se vai embarcar, então vamos antecipar a comemoração e o presente", explicou Aline.



João Batista aproveita todo tempo para curtir a família e a pequena Maria Eduarda, 4 anos. " Acho importante comemorar estas datas, ajuda a construir uma lembrança afetiva. Na semana passada, por exemplo, apesar da pandemia, fizemos em casa uma festinha junina com mais três primas. Acredito ser muito importante para estreitar o sentimento de família", destacou.



Em tempo de crise, o consumidor está aprendendo a economizar e a encontrar alternativas que cabem no seu bolso”, ressaltou o presidente da Acic, Leonardo Castro. Para isso, o comércio campista vem se preparando renovando as opções e ofertas que possam atrair o consumidor, já que a internet é um forte concorrente.



Leonardo explica que o comércio espera um segundo semestre mais otimista se comparado com o mesmo período de 2020. “Acreditamos ainda que o pior da crise já passou, vivemos agora um momento de recuperação e ampliação de resultados”, concluiu.