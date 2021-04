Aposta feita em Cambuci acerta cinco números da Mega-Sena e fatura mais de R$ 58 mil. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 09/04/2021 14:11 | Atualizado 09/04/2021 14:11

Uma aposta feita no município de Cambuci, no no Noroeste Fluminense, acertou cinco números na Mega-Sena e faturou R$ 58.470,79. Ao todo, o sorteio 2.360 da Caixa teve 36 apostas ganhadoras de cinco números, entre elas um sortudo ou uma sortuda de Cambuci. Os números sorteados no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo foram 10 – 15 – 21 – 24 – 29 – 45.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso e o prêmio acumulou. A quadra teve 3.646 apostas vencedoras e cada apostador levará R$ 824,75, entre elas apostas feitas em Campos, Bom Jesus, Cordeiro, Italva, Itaperuna, Macaé, Nova Friburgo, Santo Antônio de Pádua e São João da Barra.

Em 2015, um cambuciense acertou sozinho as seis dezenas do concurso 1.700 da Mega-Sena, sendo elas, 15 – 18 – 41 – 48 – 50 – 58, e faturou o prêmio de R$ 31.494.038,01.