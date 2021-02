Economia

Ford pode demitir em massa, independentemente de resultado das negociações

Desembargador do Trabalho Edilton Meireles de Oliveira Santos, da Justiça do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, decidiu em liminar que a Ford pode demitir em massa os funcionários independentemente do resultado das negociações coletivas

Publicado 14/02/2021 17:38 | Atualizado há 1 dia