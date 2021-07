Encontro aconteceu na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas- CDL de Campos, nesta sexta (16). - Foto: Divulgação.

Encontro aconteceu na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas- CDL de Campos, nesta sexta (16).Foto: Divulgação.

Publicado 16/07/2021 19:30 | Atualizado 16/07/2021 19:35

CAMPOS - Representantes do Setor Produtivo de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, entregaram nesta sexta-feira (16), um documento com várias sugestões que podem ajudar a aumentar a arrecadação do município, sem que haja majoração dos tributos, ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Turismo, Marcelo Merida. O encontro aconteceu na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas- CDL.



Preocupado com os reflexos que o Projeto de Lei O097 que prevê correção no Código Tributário do município de Campos poderá causar a economia local, caso seja aprovado pelo Legislativo, representantes do setor produtivo elaboram um documento com várias sugestões. Os empresários mantêm a postura que corrigir as taxas tributárias não é a melhor opção no momento, já que o setor tem tentado ser reerguer com a pandemia da Covid-19 que atingiu a economia desde março de 2020, explicou o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos- ACIC - Leonardo Castro de Abreu.



Entre as medidas apresentadas está incentivar os proprietários de imóveis tombados ou preservados a fazer a restauração, tendo como contraproposta isenção de IPTU; regularização do comércio irregular, atualmente irregular e impedir a atuação daqueles que se mantém irregulares; incentivar os contribuintes adimplentes com descontos progressivos de até 30% a partir do primeiro ano após verificar o regular recolhimento do tributo devido, e incentivar a instalação de novas empresas prestadores de serviços oferecendo isenção por dois anos do IPTU.

Essas são algumas das medidas propostas.Participaram ainda da reunião os vereadores Anderson de Matos, Nildo Cardoso, Hélio Nahim e Igor Pereira. O parlamentar Raphael Thuin não pode estar presente, mas confirmou apoio ao setor Produtivo.