Pombo foi localizado no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca por agentes penitenciários. Foto: Divulgação.

Publicado 17/07/2021 15:20 | Atualizado 17/07/2021 15:42

CAMPOS - Duzentos gramas de cocaína foram encontrados dentro de um pombo morto no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A ave foi achada por agentes penitenciários na área comum do pavilhão um, entre as galerias A e B com a droga presa ao pescoço. De acordo com os funcionários da unidade, a ave pode ter sido morta por gatos que vivem na cadeia.

Os destinatários das drogas enviadas pelo “pombo-correio” ainda não foram identificados. A ocorrência foi registrada na 146ª Delegacia Policial de Guarus (146ª DP), pelos agentes que encontraram a ave. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio informou que abriu um procedimento para apurar o caso.