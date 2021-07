Idosa estava com muitos ferimentos e precisou ser levada para uma unidade de saúde - Divulgação

Idosa estava com muitos ferimentos e precisou ser levada para uma unidade de saúdeDivulgação

Publicado 20/07/2021 20:42 | Atualizado 20/07/2021 20:44

Rio - Um homem de 44 anos foi preso nesta terça-feira (20) por agredir e manter a própria mãe, de 74, em cárcere privado, dentro de casa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. A denúncia foi feita por vizinhos do agressor para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), que prenderam o homem quando ele estava a caminho de casa.



De acordo com a Polícia Civil, a idosa era constantemente agredida e na noite do último dia 18, as agressões se intensificaram. Os vizinhos chegaram a ouvir gritos vindos da residência e tentaram prestar socorro, mas foram impedidos de entrar no local. Na manhã de hoje, a neta da vítima conseguiu ir à casa e socorrer a idosa para o Hospital Central de Emergências (HCE).



Publicidade

Após a denúncia, equipes da Deam estiveram no local, mas foram informados de que a vítima havia sido levada para a unidade de saúde. Os policiais estiveram no HCE e encontraram a idosa com muitos ferimentos. Ela relatou que sofria constantes agressões do filho e que era mantida em cárcere privado. O homem foi preso por cárcere privado e tentativa de feminicídio.