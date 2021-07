Criminosos atacaram equipes de uma UPP do Andaraí - Reprodução

Criminosos atacaram equipes de uma UPP do AndaraíReprodução

Publicado 20/07/2021 18:49

Rio - Moradores do Andaraí, na Zona Norte do Rio, voltaram a relatar intenso tiroteio na região nesta tarde. No último domingo (18) e segunda-feira (19), alguns deles já tinham dito, nas redes sociais, que ouviram diversos disparos de armas diferentes. Nesta terça não foi diferente. No Twitter, é possível ver que o clima é tenso no local.

"Andaraí nunca mais teve paz", disse uma moradora. "Tiroteio na região do Andaraí agora tem hora marcada", disse outro morador. "Realmente está difícil de morar no Andaraí", afirmou mais outro.

Publicidade

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que nenhuma equipe foi acionada. Em uma rede social, porém, um rapaz relata que há agentes na região. "Não dá mais mano, Andaraí tá sem paz nenhuma. Subindo do trabalho e os 'polícia' subindo o morro", afirmou.

Tiroteio no Complexo do Andaraí no domingo

Publicidade

Moradores relataram, na tarde do último domingo (18), que ouviram um intenso tiroteio no Complexo do Andaraí, na Zona Norte da cidade. De acordo com a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região realizavam policiamento pela Rua Andaraí quando criminosos armados atiraram contra os policiais. Houve confronto e os bandidos fugiram.

A PM disse ainda que até o momento não houve registro de feridos na ação e o policiamento foi intensificado.