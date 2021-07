Iniciativa faz parte do projeto Integração, criado para fortalecer a atuação do órgão em pontos estratégicos da cidade do Rio - Divulgação

Publicado 20/07/2021 18:34

Rio - A Fundação Leão XIII vai ampliar sua rede de assistência ao cidadão com a abertura de dez novos postos de atendimento – chamados de unidades avançadas. A iniciativa faz parte do projeto Integração, criado para fortalecer a atuação do órgão em pontos estratégicos da cidade do Rio, especificamente em comunidades, a fim de facilitar o acesso da população aos serviços prestados pela entidade, como isenções para documentação civil, orientação para acesso ao Vale Social e carteira de trabalho digital. O lançamento do projeto Integração acontece nesta quarta-feira (21), em Engenho Novo, um dos pontos selecionados para receber as novas bases.



Com a abertura dos novos postos, a Fundação Leão XIII passa a contar com 154 unidades de atendimento em 90 municípios, sendo 44 Centros Sociais na Região Metropolitana, 76 Núcleos de Atendimento ao Cidadão (NAC) no Interior, além das 10 novas salas instaladas em Del Castilho; no Complexo da Pedreira; Complexo do Lins; Complexo da Penha; Campo Grande; Bairro Carioca; Turiaçu; Curicica; Complexo dos Macacos e Complexo do Alemão.



"O papel da Fundação Leão XIII no apoio e execução de políticas públicas e prestações sociais efetivas determina uma constante intervenção em locais com baixo índice de desenvolvimento social. Por isso, com o projeto Integração, vamos ampliar nossa oferta permanente de serviços para que mais pessoas tenham acesso a serviços que todo cidadão têm direito", destaca Luiz Guedes, presidente da Fundação Leão XIII.



O projeto Integração prevê ainda parcerias institucionais para articulação de ações nos territórios, envolvendo áreas, como Assistência Social, Educação, Saúde, Transporte, Esporte e Lazer, Cultura, Meio Ambiente, Segurança Pública, Agricultura e Trabalho.



"Também temos em mente planejar ações pontuais por meio de atividades programáticas, como palestras, seminários, workshops, atendimentos de saúde, recreação infantil, sempre em parceria com outros órgãos que possam atender as demandas da comunidade", reforça Guedes.



Capacitação

Os profissionais que vão atuar no projeto Integração passaram por um intenso processo de capacitação para conhecerem os principais serviços da Fundação Leão XIII que serão ofertados nas novas unidades. Além disso, a professora Adriana Medalha, mestre em Política Social, foi uma das convidadas para aplicar conceitos da assistência social à nova equipe.