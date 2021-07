Prefeitura de Teresópolis - BRuno Nepomuceno

Publicado 18/07/2021

A partir desta segunda-feira (19/07), o Centro de Atendimento contra o Coronavírus de Teresópolis passa a passa a funcionar no EPEM, localizado na Rua Doutor Aleixo, 85, no centro da cidade. Por 1 ano e 4 meses o centro funcionou no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, o Pedrão.

O atendimento será todos os dias, das 8h às 20h. Todas as unidades de atenção primária à saúde (postinhos) também estão preparadas para atender pacientes com sintomas suspeitos de Covid-19 e para realização de testes. Os pacientes que precisarem de atendimento noturno ou que tenham sintomas agravados deverão procurar as unidades de pronto-atendimento do município: UPA ou SPA de Bonsucesso (3º distrito).