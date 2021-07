Secretária de Cultura Cléo Jordão, subsecretário Ricardo Guarilha, Xando Pernambuco e Bianca de Aquino - Geórgia Jahara

Publicado 16/07/2021 18:39

A Secretaria de Cultura de Teresópolis lançou, nesta quinta-feira (15/07), o documentário audiovisual “Vidas de Brinquedo”, de Xando Pernambuco, produzido com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. A Lei 14.017/2020 foi criada pelo Governo Federal para auxiliar os profissionais e organizações do setor cultural, que perderam renda por conta da pandemia de Covid-19.

A Secretaria de Cultura também inaugurou o busto do artista Aldir Blanc, de autoria do escultor teresopolitano Vitor Machado Lopes, e que permanece exposto na Galeria Soarte Sami Mattar, no 2° piso da Prefeitura. O busto foi produzido em novembro de 2020 com recursos da lei federal. Compositor, poeta e escritor, Aldir Blanc foi um dos primeiros artistas brasileiros a perderem a vida na luta contra o coronavírus, sendo homenageado dando nome à lei.

Ainda na ocasião, foram entregues os certificados aos artistas contemplados na Chamada Pública 004/2020.

Coordenado pela secretária de Cultura Cléo Jordão Rezende e equipe, e realizado no Teatro Municipal, no 2º piso da Prefeitura, o evento integra a programação oficial pelo 130º aniversário de Teresópolis e teve a participação do Vereador Paulinho Nogueira. Número limitado de convidados acompanhou a ação, respeitando os protocolos sanitários de distanciamento, uso de máscaras e de higienização das mãos.

Os lançamentos de projetos contemplados pela lei federal de apoio à cultura prosseguem nesta sexta, 16/07, com o filme ‘O Cordel do Folclore’, de Jonathan Marques. No sábado, 17/07, serão lançados o documentário ‘Retrato em Preto e Branco’, sobre a vida do artista Ney Matogrosso, de autoria de Frederico Augusto, e o livro ‘Ser Estranho, Uma História Nada Assustadora’, de Isabela Sultani e Frederico Augusto.