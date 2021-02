Por O Dia

Publicado 01/02/2021 19:56

A cultura nunca foi tão valorizada na história do município e neste período de pandemia, quando toda a classe artística, de todos os segmentos, foi a mais afetada por conta do isolamento social, a Fundação Rio das Ostras de Cultura deu um show de eficiência, dando oportunidade aos artistas, durante todos os meses, desde abril de 2020.



Em abril, por conta do isolamento social necessário para o controle da pandemia de coronavírus, a Fundação lançou o projeto Sou Cultura em Casa com o objetivo de manter o setor cultural aquecido e não deixar a população sem acesso à arte por meio das plataformas digitais. O projeto consistia na exibição de vídeos online, onde os artistas da cidade receberam um cachê por cada vídeo selecionado. Ao todo, 90 foram disponibilizados nas plataformas sociais.



A partir de julho, o Governo Federal sancionou a Lei Aldir Blanc que garantiu uma renda emergencial aos profissionais do setor cultural, com três parcelas de R$600. Para ajudar a classe a receber o benefício, uma equipe da Fundação orientou os interessados a fazer o cadastro de forma correta. É importante ressaltar que todo recurso recebido por Rio das Ostras (R$ 1.041.686,07), foi utilizado para beneficiar artistas, grupos e espaços coletivos.



De acordo com José Facury, Conselheiro Regional de Cultura do Fórum Permanente de Cultura da Baixada Litorânea, Rio das Ostras desenvolveu todo processo em tempo hábil com planejamento e prazos programados. “Rio das Ostras foi uma referência de como aplicar bem os recursos, além de ter multiplicado para todos os municípios da região seus modelos, mostrando profissionalismo todo o processo da Lei Aldir Blanc”, declarou.



Paralela a essa situação, o Município, por meio da própria Fundação Rio das Ostras de Cultura, da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e da Coordenadoria Municipal de Fiscalização, organizou o cadastro de artistas, ambulantes e feirantes, respectivamente, para o Auxílio Emergencial do Município em atendimento a todas essas categorias de trabalhadores afetados pela pandemia. Esse auxílio municipal foi de aproximadamente R$ 2mil, divididos em três parcelas de R$500, mais uma de R$472.



Para 2021, o planejamento já está sendo elaborado. Ainda no mês de fevereiro será lançado o Projeto Sou Cultura 2 que vai disponibilizar vídeos produzidos por artistas que serão disponibilizados também nas plataformas digitais. Os artistas também receberão cachês por cada vídeo produzido.



Outra novidade é com relação a um Edital que está sendo preparado para a compra de ingressos antecipados para shows de dança, música e teatro. Além disso, está previsto o cumprimento das emendas impositivas do Poder Legislativo destinadas à Cultura.



Para a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Regis, todos os segmentos da Cultura foram contemplados no período da pandemia. “Fomentamos e aquecemos a cultura durante todo ano com o objetivo de manter a economia cultural aquecida. Todos que se inscreveram nos editais e incisivos foram assistidos e mostraram o seu trabalho”, finalizou a presidente.