Atendimento para Covid-19 não será mais realizado no PedrãoArquivo/ PMT

Publicado 16/07/2021 18:22

A partir da próxima segunda-feira (19/07), o Centro de Atendimento contra o Coronavírus de Teresópolis terá novo endereço. Em funcionamento há 1 ano e 4 meses no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, o Pedrão, a unidade de atendimento médico e testagem para a Covid-19 passa a funcionar no EPEM, localizado na Rua Doutor Aleixo, 85, também no Centro da cidade.

O atendimento será todos os dias, das 8h às 20h. Todas as unidades de atenção primária à saúde (postinhos) também estão preparadas para atender pacientes com sintomas suspeitos de Covid-19 e para realização de testes. Os pacientes que precisarem de atendimento noturno ou que tenham sintomas agravados deverão procurar as unidades de pronto-atendimento do município: UPA ou SPA de Bonsucesso (3º distrito).

Uma das primeiras ações da Gestão Municipal no enfrentamento à pandemia de Covid-19 e uma iniciativa pioneira no Estado, o Centro de Atendimento 24 horas contra o Coronavírus no Pedrão foi instituído em março de 2020. Durante todo o período de atividade, foram atendidas 61.396 pessoas. O local, que já chegou a receber mais de 500 pacientes por dia, registra redução significativa da procura por atendimento, o que justifica a mudança para um local menor.

“Temos registrado baixa procura por atendimento no Centro de Atendimento do Pedrão nas últimas semanas. Atualmente, a unidade atende uma média de 90 pessoas por dia, sendo 5 no período noturno, em média. Por isso, junto ao Gabinete de Crise, entendemos que a demanda não justifica a ocupação do Pedrão, podendo ser absorvida pela unidade do EPEM, também no centro da cidade”, explica o Secretário de Saúde, Antônio Henrique Vasconcellos.

“A unidade funcionará em plantão de 12 horas durante a semana, incluindo sábados e domingos. Quem estiver com sintomas graves deve procurar diretamente uma unidade de pronto-atendimento. Já em caso de sintomas leves, a orientação é que o paciente procure o EPEM para receber atendimento e realizar a testagem”, orienta a Subsecretária de Atenção Básica em Saúde, Dr. Edneia Martuchelli.