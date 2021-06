Para realizar o agendamento, o cliente pode entrar em contato com o Disque-Light Comercial (0800-282-0120) - Google / Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 10:41

Rio - A partir do dia 1º de julho as agências comerciais da Light passarão a atender os clientes apenas com horário marcado. Segundo a empresa, medida irá evitar a formação de filas e aglomerações em ambientes fechados e tem como objetivo garantir a segurança de seus clientes e colaboradores diante da pandemia de Covid-19.

A Light informou que, a mudança será feita gradualmente e já teve início na Baixada Fluminense, com a agencia de São João de Meriti que passou a operar dessa forma, no dia 14 deste mês. No primeiro dia de julho, será a vez das unidades de Campo Grande, Centro (Marechal Floriano), Barra da Tijuca e Copacabana, além das lojas dos municípios de Nova Iguaçu, Volta Redonda, Carmo, Pirai e Três Rios. As demais agências comerciais da empresa passarão a atender somente com hora marcada a partir de 1º de setembro.



Para realizar o agendamento, o cliente pode entrar em contato com o Disque-Light Comercial (0800-282-0120). Através deste número é possível escolher a data, a hora e o endereço de preferência. No dia do atendimento, os clientes deverão utilizar máscara e haverá limitação de ocupação na parte interna das agências.



A ida às agências é aconselhada apenas em casos específicos em que os clientes necessitem de atendimento presencial. A Light também pede pelo uso dos canais de atendimento de forma virtual, pois segundo a empresa, a maior parte dos serviços pode ser requisitada de forma remota. Atualmente, apenas alguns serviços são realizados exclusivamente nas agências comerciais: alteração de carga (com estudo), ligações festiva, provisória e nova (com estudo), realocação de ramal e de medidor (ambos os casos com estudo), carta recurso contra Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e novo parcelamento de cobrança por TOI.



Serviço:



• Agência Virtual: agenciavirtual.light.com.br/agv

• WhatsApp (21 99981-6059): Consulta de débitos, 2ª via da conta de energia, Consulta ao código de barras da conta de energia e Atualização cadastral de telefone fixo, celular e e-mail.

• Redes Sociais (Twitter @lightclientes e Facebook.com/lightclientes)

• Disque-Light Comercial: 0800-282-0120

• Disque-Light Emergência: 0800-021-0196

• WhatsApp para deficientes auditivos: 97686-7358 (Clientes podem realizar vídeo chamadas e se comunicar por Libras)

• Faltou Luz? Light Já! Para informar falta de energia, envie apenas o seu código da instalação por SMS para 54448 ou pelo Twitter, enviando por DM (mensagem direta) “#luz código da instalação”.