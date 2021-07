Agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados para a ação - Divulgação

Agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados para a açãoDivulgação

Publicado 20/07/2021 17:17

Rio - Um homem foi morto e um ficou ferido após troca de tiros com policiais, nesta terça-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com registro, PMs do 7º BPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento no bairro Santa Izabel, quando encontraram a dupla que teria disparado contra a viatura.

Após a troca de tiros, os policiais encontraram os criminosos baleados na Estrada Santa Izabel. Com eles, os PMs apreenderam uma pistola .40, uma espingarda calibre 12 e drogas.

Os dois chegaram a ser socorridos para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), mas um deles acabou não resistindo aos ferimentos. Atingido no ombro, o outro criminoso ainda passa por atendimento. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).

