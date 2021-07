Momento em que jovem é resgatada pelos agentes - Delegacia Antissequestro (DAS) / Divulgação

DIA mostra o momento em que uma jovem, que não teve o nome divulgado, é resgatada por policiais da Delegacia Antissequestro (DAS) de um cativeiro em Araruama, na Região dos Lagos, Rio - Um vídeo enviado aomostra o momento em que uma jovem, que não teve o nome divulgado, é resgatada por policiais da Delegacia Antissequestro (DAS) de um cativeiro em Araruama, na Região dos Lagos, onde era mantida refém pelo ex-companheiro Jefferson da Silva Pierocini . De acordo com as primeiras informações, ela foi sequestrada por se negar a assumir uma suposta dívida do criminoso com o tráfico de drogas.

Nas imagens, é possível ver a vítima coberta por um casaco no rosto, sendo conduzida pelos agentes. Logo depois, o criminoso é filmado algemado, junto de pelo menos seis policiais.

Polícia resgata mulher que era mantida refém em um cativeiro de Araruama. O criminoso foi preso.



De acordo com Marcelo Machado, delegado que investiga o caso, Jefferson teria marcado um encontro com a ex-namorada com o argumento de que gostaria de conversar pessoalmente, no último sábado (17). O homem queria ajuda porque estaria com uma dívida de R$ 9 mil com traficantes de Bela Vista, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

"Ele é um ex-namorado dela de cinco anos atrás, já não tinham mais contato, mas ele marcou um encontro no Méier. Quando ela estava no ponto de ônibus para voltar para casa, ele a arrebatou usando uma arma de fogo e fez com que ela entrasse no carro. A partir daí, começou a fazer extorsão através do Whatsapp com a mãe dela, que mora no Sergipe, e depois com o pai", explicou o delegado.

A ex-namorada negou ajuda para assumir o pagamento, e Jefferson a sequestrou para um sítio localizado no Bairro 20, em Araruama. Agentes da Delegacia Antissequestro receberam informações de inteligência e conseguiram resgatá-la na madrugada de sábado. A jovem foi libertada sem qualquer pagamento de resgate. A DAS prendeu Jefferson em flagrante e investiga se alguém o ajudou a praticar o sequestro. "Nós já identificamos uma pessoa que possivelmente fez a extorsão através do WhatsApp", completou Marcelo Machado.