Parlamentar lembra ainda que alguns equipamentos são colocados em áreas consideradas de risco e os antigos ainda não foram retirados - Estefan Radovicz/Agência O Dia

Publicado 20/07/2021 16:09 | Atualizado 20/07/2021 16:12

Rio - Com a entrada em vigor da resolução do Denatran 798 – que determina que pardais e lombadas eletrônicas não podem mais ser instalados em locais de difícil visualização como postes, passarelas, marquises e escondidos por árvores – a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa registrou um aumento no número de reclamações e denúncias da existência dos mesmos. Com o não cumprimento da medida, o deputado Dionísio Lins (Progressista), presidente da comissão, vai encaminhar, nesta terça-feira, um ofício pedindo esclarecimentos ao Instituto de Pesos e Medidas do Rio (Ipem/RJ).

No documento, Lins vai pedir uma relação com endereços de todos os equipamentos instalados no estado, o número de empresas que participaram da licitação, uma cópia do contrato com as empresas proprietárias dos equipamentos, se elas recebem porcentagem em relação as multas aplicadas, os critérios adotados para a efetivação dessas empresas e a data de aferição de cada equipamento para saber se estão dentro da validade.

"Temos informações de motoristas da existência de equipamento na Rua Comendador Siqueira, em Jacarepaguá, escondido atrás de árvores e postes. Já na Estrada do Catonho, próximo ao motel Queen, existem pardais instalados a uma distância mínima de 100m de um para outro no mesmo lado da via; ou seja, você reduz para a velocidade permitida que é de 60km e quando volta a acelerar é autuado pelo pardal seguinte, uma verdadeira pegadinha. Houve algum estudo técnico para que esses equipamentos fossem instalados dessa maneira?", indagou o deputado.



O parlamentar lembra ainda que alguns equipamentos são colocados em áreas consideradas de risco e os antigos ainda não foram retirados. Para o parlamentar, mais importante do que sair instalando pardais e lombadas pela cidade, é investir em campanhas para educação no trânsito que só são realizadas durante as festas de fim de ano e Carnaval. Para se ter uma ideia, somente em 2018, a arrecadação com multas de trânsito e com radares foi de cerca de R$ 244 milhões, sendo considerado o maior valor arrecadado desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro.



"Não queremos incentivar o desrespeito às leis de trânsito como o excesso de velocidade e o avanço de sinal, mas sim evitar o surgimento de novos equipamentos da noite para o dia. Além disso, é preciso que se esclareça para onde vai toda essa arrecadação, já que o Código de Trânsito determina que a receita com multas seja aplicada exclusivamente em sinalização, policiamento, engenharia de tráfego, fiscalização e educação no trânsito", explicou.



Antes de pagar multa verifique se equipamento está aferido



Para evitar que o motorista pague uma multa indevidamente aplicada por pardal ou lombada eletrônica, Dionísio orienta que antes de efetuar o pagamento o mesmo verifique se ele está dentro do prazo. Para isso ele deve acessar o site do Ipem/RJ, colocar o número do equipamento e, caso não esteja, deve imprimir a página onde consta a informação e apresentar como prova junto ao Detran. "Depois deve torcer, e muito, para ter seu recurso aprovado por uma das Jaris, que dá como indeferido cerca de 85% deles", disse.

Outra dúvida que vem atormentando os motoristas diz respeito a multas aplicadas pela guarda municipal e a Polícia Militar que, em sua maioria, são de "motorista falando ao telefone". Para o deputado, essas multas deveriam vir acompanhadas de fotos, pois dificulta a comprovação da infração.