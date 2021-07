Vacinação na Policlínica Hélio Pellegrino na Praça da Bandeira - Fábio Costa/Ag.O Dia

Vacinação na Policlínica Hélio Pellegrino na Praça da BandeiraFábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 20/07/2021 15:35

Rio - Mais de cinco milhões de doses foram aplicadas no Rio até a tarde desta terça-feira, 20. De acordo com o Painel Rio COVID-19, o número total de doses aplicadas é de 5.002.544, sendo 3.535.312 de pessoas vacinadas com a primeira dose. Até o momento, 54,4% da população total carioca recebeu a primeira dose da vacina ou a dose única.



No Rio, 1.467.232 pessoas completaram o esquema vacinal, o equivalente a 21,7% da população. Desse total, 1.331.542 pessoas receberam a segunda dose e 135.690, a vacina de dose única.

Nesta terça-feira, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que com o crescimento do número de casos da variante delta, será necessário acelerar a vacinação . A declaração foi dada durante o lançamento do programa Emprega Juv. A cepa da covid-19 detectada pela primeira vez na Índia é a segunda mais diagnosticada no estado. A cidade tem 23 pacientes confirmados com a variante.

Publicidade

"O importante nesse momento é acelerar a vacinação. Estamos num momento de redução do número de casos e de óbitos, mas é importante manter as restrições, o uso de máscaras, lavar as mãos e evitar aglomerações, pelo menos até o próximo boletim epidemiológico, que será divulgado na sexta", disse o médico.