O secretário municipal de saúde, Daniel Soranz - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

O secretário municipal de saúde, Daniel SoranzReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/07/2021 13:05 | Atualizado 20/07/2021 14:28

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse, nesta terça-feira, que com o crescimento do número de casos da variante delta, será necessário acelerar a vacinação. A declaração foi dada durante o lançamento do programa Emprega Juv. A cepa da covid-19 detectada pela primeira vez na Índia é a segunda mais diagnosticada no estado. A cidade tem 23 pacientes confirmados com a variante.

"O importante nesse momento é acelerar a vacinação. Estamos num momento de redução do número de casos e de óbitos, mas é importante manter as restrições, o uso de máscaras, lavar as mãos e evitar aglomerações, pelo menos até o próximo boletim epidemiológico, que será divulgado na sexta", disse o médico.

Publicidade

Com risco maior de reinfecção confirmado por estudos, a variante demandará ainda mais cuidado, segundo Soranz. A cidade deve manter estágio laranja de alto risco por conta do avanço. "Nos 110 países em que ela se apresentou, a variante delta se mostrou predominante, mais infecciosa que as demais. Mas há uma hipótese que seja menos letal e cause menos internações", explicou o secretário.

O prefeito Eduardo Paes já havia antecipado o calendário de vacinação na última sexta-feira. Pela nova regra, adultos a partir de 18 anos estarão vacinados com a primeira dose no dia 18 de agosto. Com isso, a proposta é que todos os adultos cariocas estejam imunizados coma segunda dose até novembro.