Publicado 20/07/2021 15:33 | Atualizado 20/07/2021 16:22

Rio - Um homem, ainda não identificado, foi executado a tiros na Rua Altevira Teixeira, na Taquara, Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira (20). Testemunhas relataram que a vítima estava em um carro de passeio que foi atingido por mais de dez disparos.

O crime ocorreu por volta das 14h20, em plena luz do dia e com grande movimentação de pessoas. A Polícia Militar foi acionada por moradores da região, mas já encontraram a vítima sem vida.

Moradores relataram que a vítima supostamente estaria envolvida com a milícia que atua na Taquara e foi morto por traficantes, mas a informação não foi confirmada pela polícia.

Em nota, a PM disse que "policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar denúncia de indivíduos armados na comunidade dos Teixeiras. Ao chegarem no local depararam-se com um cadáver no interior de um automóvel com marcas de perfuração de arma de fogo. A equipe aguarda a chegada da DH (Delegacia de Homicídios da Capital) para perícia. Ocorrência em andamento".