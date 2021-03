Caso está sendo investigado na 32ªDP (Taquara) Reprodução

11/03/2021

Rio - Um cabo da Polícia Militar teve a pistola e objetos pessoais roubados por duas mulheres que pediram carona na Rua Otacílio Novais, na Taquara, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (11). De acordo com informações da Polícia Militar, o militar passava de carro pela região quando foi parado pelas mulheres.



Ele permitiu que a dupla entrasse no carro e, depois de 20 metros percorridos, uma das mulheres que estava no banco traseiro colocou uma faca no pescoço da vítima enquanto a outra retirava a pistola calibre .40, que pertence à corporação do qual o PM é lotado.



Em depoimento, o PM conseguiu reconhecer uma das mulheres envolvidas, uma trans. Um novo depoimento será marcado para os próximos dias. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).