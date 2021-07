Daniel Vidal Miranda foi preso por policiais da 41ª DP (Tanque) acusado de envolvimento na morte de dois capitães do Exército Brasileiro - Divulgação

Daniel Vidal Miranda foi preso por policiais da 41ª DP (Tanque) acusado de envolvimento na morte de dois capitães do Exército BrasileiroDivulgação

Publicado 20/07/2021 15:52

Rio - Um criminoso foragido da Justiça, identificado como Daniel Vidal Miranda, foi preso na sua casa, no bairro de Itaipuaçu, em Maricá, na manhã desta terça-feira. De acordo com policiais da 41ª DP (Tanque), responsáveis pela prisão, havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Juiz de Fora, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por envolvimento na morte de Daniel Azevedo Borges de Lima, de 32 anos, e Eleonardo Sabadini Santos, de 29 anos, capitães do Exército Brasileiro em 2010.

Aos agentes, o criminoso informou que em 2010 foi à uma festa em Juiz de Fora acompanhado de dois traficantes da região, Vagner Neves e Davi Azevedo, quando se envolveram em uma discussão com os militares que também estavam no evento. Após a discussão, Daniel ficou na festa monitorando os militares, enquanto os traficantes foram buscar uma arma para atirar contra as vítimas. Em seguida, o foragido informou que Davi realizou os disparos e, após o ocorrido, voltou para casa.

Daniel Azevedo Borges de Lima, de 32 anos, e Eleonardo Sabadini Santos, de 29 anos, militares mortos em emboscada na cidade de Juiz de Fora, em 2010 - Divulgação

Mesmo procurado pela Justiça, Daniel fugiu para a cidade de Maricá em 2011. Durante a vistoria na casa do suspeito foi encontrado uma pistola calibre .38. Daniel foi preso e vai responder por posse ilegal de arma, além de envolvimento na morte dos militares.

Ele foi levado à 41ª DP (Tanque) e em seguida encaminhado ao sistema penal do estado.