Arquivo - Agentes de Saúde fazem uma busca pelas pessoas que ainda não tomaram a segunda dose do imunizante contra a covid-19 - Bernardo Costa

Arquivo - Agentes de Saúde fazem uma busca pelas pessoas que ainda não tomaram a segunda dose do imunizante contra a covid-19Bernardo Costa

Publicado 20/07/2021 15:51

Rio - Apesar do avanço da campanha de vacinação, o Estado do Rio de Janeiro tem 600 mil pessoas com a segunda dose atrasada do imunizante contra a covid-19, segundo um estudo feito por pesquisadores da UFRJ e USP. A situação é preocupante, pois o atraso compromete a imunidade global de quem recebeu a vacina e - com a chegada da variante Delta - as taxas de transmissão do vírus que atualmente estão mais baixas podem voltar a subir. Na capital, são 89 mil atrasados.

O vacinômetro do Estado do Rio, atualizado nesta terça-feira (20), mostra que 2,76 milhões de pessoas receberam as duas doses contra a covid-19, incluindo quem recebeu a vacina Janssen, de uma só aplicação. Um levantamento feito pelo DIA com base nesse indicador e nos números do Censo do IBGE de 2010 mostra que a quantidade representa uma taxa de 21,9% de imunização completa. Outros 54,7% estão apenas com a primeira injeção.

Publicidade

Na capital, 89 mil pessoas estão com a segunda dose atrasada. O secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, anunciou na última sexta (16) que a prefeitura reforçará as ações de busca ativa em setembro para completar a imunização dos atrasados. A atividade já acontece, mas será fortalecida após a cidade concluir a distribuição da primeira dose para todos os cariocas até 12 anos.

A médica e pesquisadora Lígia Bahia, da UFRJ, afirmou que o cenário epidemiológico vivido no estado do Rio e também no país é "preocupante", pois as taxas de transmissão da covid-19 podem voltar a subir sob influência da chegada da variante Delta. Ela foi uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo que apontou as 600 mil pessoas atrasadas, em conjunto com os cientistas Guilherme Werneck e Jessica Pronestino, da mesma universidade, e Mário Scheffer, da USP.

Publicidade

"O Rio de Janeiro é um dos estados com a maior letalidade da covid-19 no país e olhar para ele neste momento é uma prioridade nacional. Assim como no Amazonas e outras unidades federativas do Norte do Brasil", afirmou Lígia.

A respeito da situação no país, a pesquisadora explicou que considera o cenário perigoso e que a taxa de vacinação completa ainda está abaixo do que é necessário para proteger a população contra a variante Delta e todas as demais cepas.

Publicidade

"A situação é super preocupante, pelo seguinte, o Brasil não se situa entre os países com maiores coberturas de imunização. Na realidade, estamos próximos da Argentina e com outros países com a aplicação das duas doses em torno de 20%. Em lugares onde houve cobertura de 40% ou mais, houve recrudescimento de casos, mas ao que tudo indica, com a variante Delta, a preocupação é que as taxas de transmissão voltem a ser altas. Países como Estados Unidos, Holanda, Canadá e vários outros lugares estão acompanhando esta tendência", afirmou a pesquisadora.

Para Lígia Bahia, com o avanço do esquema completo de vacinação, é possível garantir a proteção contra casos graves e óbitos provocados pela covid-19.

Publicidade

O estado do Rio autorizou, na última terça-feira (13), que todos os 92 municípios reduzissem de 12 para 8 semanas o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina , com o objetivo de ampliar a cobertura completa da população. A decisão, contudo, não foi acompanhada pela capital fluminense, em função de uma eventual redução da eficácia da vacina. Perguntada sobre a orientação do governo, Lígia Bahia ponderou que a medida pode ser positiva, mas que o país enfrenta um cenário de escassez de doses.

"Adiantar a segunda dose é uma medida que estaria adequada para um cenário epidemiológico em si, entretanto, não considera que temos uma outra variável que é a oferta de vacinas. A gente continua com a oferta escassa no Brasil, então, encurtar o espaço também pode gerar o risco de ter falta de vacinas. O ritmo da campanha ainda é lento porque estamos com pouca disposição de imunizantes no país, por isso, encurtar o espaço é arriscado", explicou.

Publicidade

Seis municípios anunciaram o número de ‘atrasados’ com a 2° dose

Na Região Metropolitana, as prefeituras do Rio de Janeiro, Japeri, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias informaram a quantidade de pessoas que ainda não compareceram para receber a sua segunda dose. A orientação dos municípios é que os ‘atrasados’ compareçam o mais rápido possível para receber a sua segunda dose nos postos. (Confira abaixo a lista completa de faltosos)

Publicidade

Rio de Janeiro - 89 mil

Nova Iguaçu - 22,6 mil

Itaboraí - 13,5 mil

São Gonçalo - 8,4 mil

Japeri - 4,4 mil

Duque de Caxias - 3,2 mil

*Estagiário sob supervisão de Bernardo Costa