Publicado 18/07/2021 17:17 | Atualizado 18/07/2021 18:21

Rio - O Estado do Rio registrou, neste domingo (18), 987 casos confirmados de covid-19 e 56 óbitos pela doença, totalizando 998.919 casos e 57.578 mortes. Entre os casos confirmados, 931.917 conseguiram se recuperar. No momento, a taxa de letalidade está em 5,76%.

Segundo o Painel Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES), o estado está com 58,5% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para covid-19 ocupados, enquanto os leitos de enfermaria estão com uma taxa de 36,6% de ocupação.

Rio está entre os cinco estados do país com mais pessoas imunizadas

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) mais de 9,5 milhões de doses de vacina contra a covid-19 foram aplicadas e 15,63% da população com mais de 18 anos foi imunizada no Rio de Janeiro com as duas doses ou com a dose única. O estado ocupa a quinta posição no ranking nacional da vacinação.

Os números da vacinação tem refletido na diminuição de óbitos causados pela doença, com destaque para a queda registrada entre o fim de maio e o início de julho no estado. Segundo o Painel Coronavírus Covid-19, na semana epidemiológica 22 (entre 30 de maio e 05 de junho), a SES registrou 950 mortes causadas pelo vírus. Já na semana epidemiológica 26, que representa período de 27 de junho a 03 de julho, o Rio de Janeiro teve 374 mortes provocadas pela doença, uma redução de 60%.

Já o Mapa de Risco da Covid-19, divulgado na última sexta-feira, pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS), mostra também uma redução de 26% nas internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na comparação da semana epidemiológica 26 (27 de junho a 03 de julho) com a 24 (13 a 19 de junho) de 2021.