Prefeitura do Rio acaba com 'balada liberal' que reunia multidão na Barra da TijucaDivulgação

Publicado 18/07/2021 16:36 | Atualizado 18/07/2021 16:57

Rio - A prefeitura do Rio multou uma casa de swing na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, em R$ 15 mil por realizar uma festa com 300 pessoas neste sábado. O evento foi interrompido com a chegada de agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop)