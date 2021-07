Inscrições são feitas exclusivamente no site da Fundação Cecierj - Divulgação

Inscrições são feitas exclusivamente no site da Fundação CecierjDivulgação

Publicado 18/07/2021 14:13 | Atualizado 18/07/2021 14:53

Rio - Professores e estudantes dos ensinos Fundamental II, Médio e Técnico, das redes públicas e privadas de ensino vão poder inscrever seus projetos de pesquisa na XV Fecti – Feira de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 26 de julho até o dia 20 de setembro. O evento, considerado o maior evento de ciências dirigido à Educação Básica do estado, é realizado anualmente pela Fundação Cecierj.



"O fato da FECTI estar chegando a sua décima quinta edição só mostra a grande importância desse evento. Sem dúvida, é uma oportunidade ímpar de estimular que alunos coloquem em prática o que é visto em sala de aula. A FECTI cumpre uma missão fundamental que é estimular a curiosidade e a descoberta científica dos alunos", destaca o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.



Publicidade

Os candidatos da XV Fecti deverão inscrever-se, por meio da plataforma SisFECTI , em uma das três modalidades: projeto já desenvolvido, com resultados; projeto iniciado, não finalizado, com resultados parciais; e projeto/proposta de pesquisa, sem resultados. Nesta modalidade não poderão se inscrever estudantes concluintes do Ensino Médio ou Técnico ou do 9º ano do Ensino Fundamental II.

"Nós da Fundação Cecierj nos sentimos extremamente gratificados em realizar uma feira de ciência e tecnologia tão importante que desperta um grande interesse em professores e estudantes das redes públicas e privadas da Educação Básica do Rio de Janeiro", disse o presidente da Fundação Cecierj, Rogerio Tavares.

Publicidade

Assim como a edição anterior, o evento, que tem apoio do CNPq/MCTI e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), será realizado de forma online, utilizando as ferramentas digitais disponíveis, entre os dias 1 e 4 de dezembro. Feiras de ciências realizadas no estado do Rio de Janeiro poderão solicitar afiliação à XV FECTI.

Como participar

Publicidade

Os alunos do 6º ao 9º ano podem inscrever seus projetos nas categorias de Ciências do Ensino Fundamental II. Já os estudantes dos Ensinos Médio e Técnico podem participar nas categorias Ciências Biológicas & Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Desenvolvimento de Tecnologia ou Interdisciplinar (para projetos de Arte e Ciência, Ciência e Sociedade, Ciência e Esporte, Educação e Ensino de Ciências, História da Ciência).

Para cada escola ou professor somente será permitida a inscrição de até quatro projetos, desenvolvidos individualmente ou em grupo de até três alunos, sob a orientação de um professor da escola. Os projetos serão avaliados pelo Comitê Científico, composto por professores e pesquisadores ligados a instituições de ensino e pesquisa e museus de ciência.



Publicidade

Premiação



A premiação da Fecti conta com medalhas, troféus, bolsas de Iniciação Científica Júnior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e indicação para participar de feiras de ciências nacionais, com alcance internacional, como a Febrace, organizada pela Universidade de São Paulo (USP) e a Mostratec da Fundação Liberato - Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Além disso, tem o Prêmio Meninas na Ciência, que concede medalhas para o grupo composto por integrantes do sexo feminino, que se destacar na XV FECTI e bolsas do CNPq para professores de escolas públicas, orientadores ou coorientadores de projetos finalistas.



Sobre o projeto



Publicidade

Projeto Infernum Digital - jogo em 2D pixel baseado na obra "A Divina Comédia" Divulgação

Apreciadores de games e de olho no bom momento no mercado para essa categoria, alunos da Escola Técnica Estadual (ETE) República, em Quintino, criaram o projeto Infernum Digital - jogo em 2D pixel baseado na obra A Divina Comédia", com o qual concorreram à premiação da XIV Fecti – Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Interativo e utilizando recursos analógicos, trata-se de uma adaptação de uma game criado em formato de tabuleiro para a Plataforma PC, a partir da geometria infernal constante na primeira parte da obra de Dante Alighieri.

Publicidade



Todas as informações estão disponíveis no site da Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação neste site