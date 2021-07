Homem foi encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande) - Google Maps

Publicado 18/07/2021 11:36

Rio - Um homem, sem identidade revelada, foi preso após furtar portões de alumínio de uma clínica de estética em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na madrugada deste domingo. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14° BPM (Bangu) patrulhavam a região, quando perceberam a movimentação suspeita.



Não houve resistência e ninguém ficou ferido na ação. O criminoso e o material foram conduzidos à 35ª DP (Campo Grande).