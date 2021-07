Vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) foi realizado neste domingo - Reprodução / Internet

Vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) foi realizado neste domingoReprodução / Internet

Publicado 18/07/2021 17:24 | Atualizado 18/07/2021 17:26

Rio - Fake news foi tema da prova de redação do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que aconteceu neste domingo (18), após ser adiado quatro vezes devido a pandemia da covid-19. A partir da contextualização do livro "1984", de George Orwell, a redação dos vestibulandos deveria responder se "a mentira programada é uma arma política válida para conquistar o poder e sustentá-lo".

A proposta de redação apresentou, antes da pergunta, um trecho do livro de Orwell, publicado em 1949, que foi usado de inspiração para o reality show "Big Brother". No romance, o personagem do Grande Irmão é o líder supremo do cenário, a fictícia Oceânia, que controla toda a população.