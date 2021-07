Criminosos atacaram equipes de uma UPP do Andaraí - Reprodução

Criminosos atacaram equipes de uma UPP do AndaraíReprodução

Publicado 18/07/2021 15:26 | Atualizado 18/07/2021 15:29

Rio - Moradores relataram, na tarde deste domingo, que ouviram um intenso tiroteio no Complexo do Andaraí, na Zona Norte da cidade. De acordo com a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região realizavam policiamento pela Rua Andaraí quando criminosos armados atiraram contra os policiais. Houve confronto e os bandidos fugiram.

A PM disse ainda que até o momento não há registro de feridos na ação e o policiamento foi intensificado.

Publicidade

No Twitter, algumas pessoas relataram a situação. "Tiroteio na minha frente do nada. No Andaraí o bagulho é doido", disse um rapaz, "Tiroteio safado aqui no Andaraí", disse outro.