Publicado 18/07/2021 12:45 | Atualizado 18/07/2021 14:46

Rio - Uma queima de fogos que durou pouco mais de um minuto marcou o sepultamento dos corpos dos traficantes Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, de 22 anos, e Alessandro Luiz Vieira Moura, o Vinte Anos, 44. O enterro ocorreu na tarde deste sábado (17), no Memorial Parque Nictheroy, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Hello Kitty e Vinte Anos eram apontados como principais lideranças do Comando Vermelho em São Gonçalo. A dupla foi morta nesta sexta-feira (16), em confronto com policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e agentes da 72ª DP (Mutuá) no Complexo do Salgueiro.

Além deles, outros dois suspeitos foram mortos. Um deles é Mikhael Wander Miranda Marins, o Playboy, filho de um pastor evangélico, líder da Primeira Igreja Batista em Alcântara. A igreja usou as redes sociais e lamentou a morte do rapaz. O quarto suspeito ainda não teve o nome divulgado.

O enterro de Hello Kitty e Vinte anos atrasou por conta da liberação dos corpos. Segundo funcionários da funerária contratada, estava ocorrendo dificuldade para reconhecido dos mortos.

Apesar da fama na comunidades de São Gonçalo, poucas pessoas compareceram ao enterro. Muitas mulheres vestiam camisas em homenagem a dupla.

Hello Kitty e Vinte Anos eram considerados foragidos da Justiça e respondiam por crimes de tráfico de drogas, roubos e homicídios. Ela foi apadrinhada por Vinte Anos e gerenciava o tráfico de drogas no comunidade Nova Grécia e em outras de São Gonçalo.

Mesmo com a pouca idade, a jovem ganhou projeção no mundo do crime e conquistou a confiança de lideranças de Comando Vermelho, como o traficante Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó do Salgueiro. Ela era vista frequentemente armada em bailes funks e eventos em comunidades.

Investigações da polícia apontam que Hello Kitty era cotada para assumir a venda das drogas nas principais bocas de fumo do bairro Jardim Catarina.

Com as mortes de Vinte Anos e Hello Kitty, a polícia acredita que tenha dado uma resposta para o tráfico no local.