Publicado 19/07/2021 00:00

Rio - Alguém imaginava que o desfecho dessa história seria outro?

Há pouco menos de 2 anos, esta coluna falou sobre ela... Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, de 21 anos, mais conhecida como Hello Kitty.

Na última sexta-feira, não teve jeito... A "dama do tráfico" de São Gonçalo bateu de frente com aqueles que ela sempre desafiava pela internet: a polícia. Consequentemente, encontrou também a sua morte.

Tão jovem, largou o microfone do culto pra ser considerada uma das mais fortes lideranças criminosas de todo o Rio.

Sempre debochada, Hello Kitty, parceira de "Vinte Anos", também morto na operação, devia achar que a polícia nunca fosse pegá-la. As fotos com fuzil na mão, chamando a polícia pra briga, provam que medo, ah isso ela nunca teve!

Tinha prazer pela adrenalina e também pelo poder. Poder esse que poucas mulheres conquistaram e que serviu de estratégia para despistar as autoridades todo esse tempo!

E o empoderamento? Ah, esse a gente dispensa!

Nesse caso só serviu para mostrar que vagabundo não tem gênero. É bandido e bandida, iguaizinhos e fim de papo!

Pode até ter demorado, mas a conta dela chegou e a casa caiu!

Afinal, ninguém consegue ser esperto tanto tempo... Malandro, ou melhor, malandra demais se atrapalha, né?

3,2,1... É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

Depois de toda a repercussão do caso Ivis, a mensagem chegou nas minhas redes sociais.

"É uma triste cena. Eu passei por isso e sei a dor que é. Meu marido fez pior e eu apanhei calada. Fico apavorada e chocada. Como dói, por dentro e por fora".

O desabafo, emocionante e também libertador, é da Márcia Cunha, de Padre Miguel. Ela, que vem de uma geração onde infelizmente as mulheres aguentavam as agressões caladas, hoje não tem medo de botar a boca no mundo e falar.

E é isso que a gente quer! Que toda a repercussão de casos como esses, faça com que Márcias, Pâmellas e muitas outras não se calem e denunciem os agressores, abusadores e covardões soltos por aí.

Márcia ainda disse: "Como eu gostaria de ter uma pessoa como você ao meu lado. Apanhei muito, sem defesa, sem ninguém, somente com o medo".

Bora colocar o Pingo no I...

Se depender de mim, agora ela tem! E todas aquelas que precisam de ajuda e voz, também! Vamos juntas?

TÁ FEIO!

Calçada ao lado do muro do PAM de Bangu virou um lixão a céu aberto - Divulgação

Calçada ao lado do muro do PAM de Bangu virou um lixão a céu abertoDivulgação

Olha que porcaria está o calçadão ao lado do muro do PAM de Bangu.

Segundo os moradores, o local virou um verdadeiro lixão, com uma montanha de lixo e entulho, um mau cheiro insuportável e claro, ratos e baratas que aparecem toda hora!

"É muita sujeira. Param carros, caminhões e despejam o que querem aqui... Tudo isso num lugar onde as pessoas estão se vacinando", conta o morador Rafael Bruno.

Não dá, né gente?! É claro que a coluna cobrou a Comlurb pela manutenção, mas a população também tem que fazer sua parte. Todo mundo fazendo um pouquinho, não fica pesado pra ninguém!

Em nota a Comlurb informou que realiza regularmente o serviço de remoção dos entulhos e avisou que hoje mesmo já está programada a limpeza do local.

Vamos ver quanto tempo vai ficar limpinho...

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Limpeza também é saúde pública, e tenho dito.