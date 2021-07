Kits com café da manhã são distribuídos pelo casal - Reprodução

Publicado 18/07/2021 21:11 | Atualizado 18/07/2021 21:12

Rio - Um casal de advogados, moradores do Grajaú, na Zona Norte do Rio deu início a uma corrente do bem que já dura cerca de três anos. Desde 2017, Israel Oliveira e a esposa Virgínia Cortez, distribuem quentinhas para moradores de rua. Durante a pandemia, o casal notou um aumento na população vulnerável e começou a distribuir, além das quentinhas, kits de café da manhã. As refeições são servidas às quintas e domingo. O café da manhã, em todos os sábados.



“Vamos a favelas do Jacaré, Marechal Rondon e arredores da UERJ. Se sobrar vamos aos arredores da Mangueira”, conta.