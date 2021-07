A Seop fechou o evento na Barra da Tijuca - Seop / Divulgação

Publicado 18/07/2021 16:28 | Atualizado 18/07/2021 16:32

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) fechou um evento clandestino para cerca de 800 pessoas na manhã deste domingo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. De acordo com a prefeitura, o responsável pela festa foi autuado por aglomeração e o público presente dispersado.

Ainda segundo a Seop, o estabelecimento foi interditado por tempo indeterminado. O evento foi descoberto pelo setor de inteligência do órgão. Desde janeiro de 2021, a Prefeitura já fechou 151 festas e eventos irregulares.



Casos da nova variante crescem no Rio

O secretário de Saúde municipal, Daniel Soranz, anunciou em seu Twitter, neste sábado, que a cidade do Rio já contabiliza 23 casos da nova variante Delta do coronavírus. Segundo ele, mais 15 resultados positivos foram recebidos pelo laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Os números se somam aos outros sete casos já confirmados pela FioCruz. O chefe da pasta pediu que os cariocas evitem exposições desnecessárias.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que após o recebimento dos novos resultados, a vigilância genômica realizará a investigação epidemiológica de cada confirmação.

A pasta reforçou que independente da variante, as medidas preventivas são as mesmas. A população deve manter o distanciamento, usar máscaras e higienizar as mãos com álcool 70 ou, quando possível, água e sabão.