Acidente envolvendo BRT e veículo de passeio no corredor Transoeste - Divulgação

Acidente envolvendo BRT e veículo de passeio no corredor Transoeste Divulgação

Publicado 18/07/2021 13:21

Rio - Um motorista que conduzia um carro fez uma manobra proibida próximo à estação Mato Alto, sentido Alvorada, no corredor Transoeste, e acabou batendo em um articulado do BRT por volta das 21h30 deste sábado (17). O condutor, que não teve o nome divulgado, ficou ferido e foi levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



Acidente envolvendo BRT e veículo de passeio no corredor Transoeste Divulgação

Publicidade

Desde janeiro, ocorreram cerca de 160 colisões com articulados. Já foram mais de 50 invasões à pista exclusiva que acabaram em acidentes com BRTs, 70 ocorrências causadas por motoristas que insistem em retornos improvisados, além dos acidentes provocados por avanço de sinal. Os trechos onde são registradas mais infrações são do Terminal Alvorada até o Pontal e em todo o corredor Transcarioca.

De acordo com o BRT Rio, "o desrespeito às regras de trânsito, além de causar acidentes, impacta diretamente na operação do BRT. É importante lembrar que uma batida "leve" pode deixar um articulado sem circular por um dia. Se o acidente for mais grave, esse tempo aumenta para cerca de uma semana".



O BRT Rio faz campanhas permanentes em suas redes sociais alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva e da conversão proibida e reitera a conscientização necessária por parte de todos – motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres – para evitar esse tipo de acidente.