Unidades do Rio estão com vagas abertas - Divulgação/Supermercados Mundial

Unidades do Rio estão com vagas abertas Divulgação/Supermercados Mundial

Publicado 18/07/2021 11:24

O Supermercados Mundial, tradicional rede carioca, está com vagas abertas para pessoas com deficiência em suas 19 unidades do Rio de Janeiro. As oportunidades são para funções operacionais.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: assistência médica e odontológica, extensiva aos dependentes, alimentação no local, auxílio jurídico, prêmio assiduidade, cartão farmácia, vale transporte, entre outros. Para se candidatar é preciso ser maior de 18 anos e não é necessário ter experiência profissional.

Publicidade

Os interessados devem apresentar currículo e cópia do laudo médico com número do CID no SAC da loja mais próxima da residência ou enviar por email para: [email protected]

Atualmente, a rede conta com mais de 400 pessoas com deficiência em seu quadro, em diferentes setores. Para mais informações, os interessados podem ligar para o setor de Responsabilidade Social pelo telefone 2131-7001.