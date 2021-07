Confronto aconteceu entre criminosos e PMs do 7ºBPM (São Gonçalo) - Divulgação

Publicado 18/07/2021 21:38

Rio - Um confronto na Rua Mentor Couto, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, resultou em três homens baleados na tarde deste domingo (18). Segundo a PM, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) realizavam policiamento na região quando foram atacados por um grupo armado.

Após a troca de tiros entre os criminosos e policiais, os feridos foram encontrados e socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, segundo a PM. Com eles, foram apreendidas duas pistolas. A ocorrência foi apresentada na 73ª DP (Neves).

