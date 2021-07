Bruno Ferreira de Melo, de 44 anos era natural de Carangolas, em Minas Gerais. - Foto: Reprodução.

Publicado 15/07/2021 16:30 | Atualizado 15/07/2021 16:31

RIO DAS OSTRAS - Um homem foi morto a tiros, na manhã desta quinta-feira (15), no bairro Boca da Barra, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que a vítima, identificada como Bruno Ferreira de Melo, de 44 anos, estava andando na calçada a caminho de sua residência quando foi alvejado por dois homens que passaram em uma motocicleta.



O crime ocorreu na Rua Nova Friburgo e a vítima morreu no local. Bruno era natural de Carangola, em Minas Gerais, e dava aulas de natação na Praia da Boca da Barra. A equipe “Natação no Mar”, onde Bruno atuava como professor e socorrista, cancelou as aulas no período da tarde nesta quinta, em luto pela morte do esportista.



O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé e a ocorrência registrada na 128ª Delegacia Policial (128ª DP). A Polícia Civil trabalha com a hipótese de crime passional. Até o momento, ninguém foi preso. O corpo de Bruno será levado ainda nesta quinta-feira para Minas Gerais, onde será sepultado.