Nesta semana, crianças de seis meses a oito anos estão sendo imunizadas contra a gripe - Divulgação/Celso Ávila

Nesta semana, crianças de seis meses a oito anos estão sendo imunizadas contra a gripeDivulgação/Celso Ávila

Publicado 13/07/2021 13:38 | Atualizado 13/07/2021 13:40

Rio das Ostras - Em Rio das Ostras, nesta semana, de 12 a 16 de julho, a campanha de vacinação contra a Influenza está imunizando crianças de 6 meses a 8 anos. A vacinação acontece nas Unidades de Saúde, em diversas localidades do Município, de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h30.

A gripe é uma infecção viral respiratória, altamente contagiosa e que afeta pessoas de todas as faixas etárias. É mais comum neste período de inverno, quando as temperaturas baixam e as pessoas tendem a ficar por mais tempo em ambientes fechados, o que favorece a transmissão viral.

Publicidade

Além desses motivos, vivemos um momento de pandemia, em que a vacinação contra a gripe também ajuda na diferenciação entre as doenças e também resguarda os portadores de doenças respiratórias, que fazem parte do grupo de risco a Covid-19.

Por tudo isso, a população deve tomar a vacina contra a gripe, que é segura e eficaz. Estudos demonstram que ela reduz, entre

Publicidade

32% e 45%, o número de hospitalizações por pneumonias e, de 39% a 75%, a mortalidade por complicações da doença.

DOCUMENTAÇÃO - Para as crianças é necessário apresentar a caderneta de vacinação.

Publicidade

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ( GRIPE)

HORÁRIO: 13h às 16h30

Publicidade

12 a 16/07- Segunda a Sexta-feira

Público-Alvo: Crianças de 6 meses a 8 anos

Publicidade

LOCAIS:

• Clínica da Família (ESF) – Âncora

Publicidade

• Posto de Saúde (ESF) Âncora

• Posto de Saúde (ESF) Cláudio Ribeiro

Publicidade

• Posto de Saúde Jardim Mariléa

• Posto de Saúde (ESF) Dona Edméia – Nova Esperança

Publicidade

• Posto de Saúde (ESF) Nova Cidade

• Posto de Saúde (ESF) Operário

Publicidade

• Posto de Saúde (ESF) Recanto

• Posto de Saúde (ESF) Cidade Praiana

Publicidade

• SAE (COGA) Cidade Beira Mar

• Posto de Saúde (ESF) Mar do Norte

Publicidade

• Posto de Saúde (ESF) Cantagalo

• Posto de Saúde (ESF) Rocha Leão