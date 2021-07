No veículo em que o criminoso estava foram apreendidas armas, munições, uma carga e cocaína e um aparelho celular. - Foto: Divulgação/PM.

No veículo em que o criminoso estava foram apreendidas armas, munições, uma carga e cocaína e um aparelho celular. Foto: Divulgação/PM.

RIO DAS OSTRAS - Um homem de 26 anos foi preso, após uma perseguição com a Polícia Militar (PM), no fim da tarde desta segunda-feira (12), no bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Segundo a PM, a ação foi deflagrada após denúncias de que dois traficantes armados estavam distribuindo drogas a bordo de uma pick-up branca.



Durante incursão à uma localidade conhecida como “Goiamum”, militares avistaram a dupla e deram ordem de parada ao carro. De acordo com a ocorrência, os criminosos tentaram fugir pelas ruas do bairro, onde novamente cruzaram com a viatura da PM e começaram atirar contra o veículo onde estavam os militares, alvejando um dos retrovisores.

Policiais revidaram e iniciaram um confronto, seguido de uma perseguição aos criminosos. Um deles pulou do veículo e conseguiu fugir. A caça ao bandido que continuou no automóvel terminou na Rua São Mateus, no bairro Liberdade, onde o suspeito bateu em um meio fio e recebeu voz de prisão em flagrante.



Ainda de acordo com a PM, ele foi ferido ao bater a cabeça no para-brisas e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Âncora, onde recebeu atendimento médico. Após alta, o homem foi levado para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde foi autuado e ficou preso, aguardando transferência para o sistema penitenciário.

Conforme a polícia, ele já possuía uma anotação criminais por roubo. No veículo em que os bandidos estavam, a PM apreendeu: um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e uma intacta, um carregador de pistola 9 mm com 17 munições, quatro cápsulas deflagradas calibre, cinco bolas de cocaína, um tablete da mesma droga e um aparelho celular.