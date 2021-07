Todas as atividades serão realizadas em espaço aberto, nas dependências da casa de Cultura, com número limitado de alunos, respeitando todos os protocolos de segurança - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 11:00

Rio das Ostras - Dando continuidade as contrapartidas dos beneficiados que receberam o auxílio da Lei Aldir Blanc, a Fundação Rio das Ostras de Cultura está com inscrições abertas para as oficinas de artesanato que serão ministradas na Casa de Cultura Bento Costa Jr, entre os dias 12 e 16 de julho. Os interessados devem ligar para o telefone 2764-1768 e garantir a sua vaga, já que o número de alunos é limitado por conta da pandemia.

Na segunda, dia 12, a artesã Patrícia Verde irá realizar duas oficinas. No turno da manhã, será de 10h às 12h30, com o tema “Oficina de Colar de Redinha”. A segunda aula será das 14h às 16h, para ensinar a fazer filtro dos sonhos. Os alunos que puderem devem levar isqueiro, tesoura e linha. Os interessados em fazer as duas oficinas devem fazer duas inscrições, uma para cada curso.

Quem quiser aprender a fazer imã de geladeira em biscuit, não deve perder a aula de terça, dia 13, que será ministrada por Michele Motta Barreto. Os inscritos devem levar uma folha de emborrachado para aula que será das 10h às 12h. Já na quarta, dia 14, a oficina será para ensinar a fazer um mix de pulseira artesanal, com a professora Gisele Pacheco Nimrichter. A aula será no turno da manhã, das 10h às 12h, o aluno deve levar, caso tenha, um alicate de bijouteria. O tema da oficina de quinta-feira, dia 15, será: “Pratos Étnicos do Papel Marchê”. A aula será de 10h às 12h, com a artesã Célia Maria Silvestre Moreira. A professora pede que o aluno leve um prato de vidro de sobremesa para servir de base para os trabalhos produzidos na aula.

Fechando a semana, na sexta, dia 16, a artesã Patrícia Verde volta com novas oficinas, em dois turnos. A primeira será das 10h às 12h30 e terá como tema “Pontos Diversos de Macramê I”. Na parte da tarde, das 14h às 16h, a oficina será “Pontos Diversos de Macramê II”. Os alunos que puderem devem levar isqueiro, tesoura e linha. É importante lembrar que os interessados em fazer as duas oficinas, devem fazer duas inscrições, uma para cada uma.

Todas as atividades serão realizadas em espaço aberto, nas dependências da casa de Cultura, com número limitado de alunos, respeitando todos os protocolos de segurança de prevenção à Covid-19 determinados pela Prefeitura de Rio das Ostras. O uso de máscara por parte dos presentes é obrigatório, bem como o distanciamento necessário, entre outras medidas, como forma de evitar a possibilidade de contágio e transmissão do vírus.