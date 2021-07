Os expositores seguem os protocolos de segurança de prevenção à Covid-19 determinados pela Prefeitura de Rio das Ostras - Divulgação

Os expositores seguem os protocolos de segurança de prevenção à Covid-19 determinados pela Prefeitura de Rio das OstrasDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 10:00

Rio das Ostras - “A programação do Empório da Estação acabou!.... É mentira!”. Aproveitando o embalo de junho, o público ainda vai poder conhecer o trabalho artesanal dos artistas de Rocha Leão e degustar quitutes tradicionais festas juninas na programação do “Julho no Empório”, todos os sábados do mês, das 14h às 18h.

Localizado na Praça do Trem, o Empório vai contar com grandes atrativos culturais, com muito artesanato, comidas típicas e brincadeiras com direito a brindes. Na barraca de Pescaria, por exemplo, as pessoas que quiserem se divertir, poderão participar da brincadeira e ainda ganhar vários brindes. É necessário apenas que a pessoa consuma R$25,00 no próprio dia, em produtos expostos que darão direito a um ticket da brincadeira. Na parte das guloseimas, as pessoas vão ter a oportunidade de degustar diversos quitutes como canjica branca, doce de leite, paçoca, broa, pipoca, pão de queijo e café expresso.

É importante lembrar que os visitantes devem seguir e respeitar todas as medidas de segurança, como o uso de máscara e o distanciamento necessário, entre outras, como forma de evitar a possibilidade de contágio e transmissão do vírus. Já os expositores seguem os protocolos de segurança de prevenção à Covid-19 determinados pela Prefeitura de Rio das Ostras.