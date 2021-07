A iniciativa, em parceria com a Prefeitura de Rio das Ostras, é um esforço conjunto de motivação para pensar em ações efetivas a fim de enfrentar e superar as dificuldades - Divulgação/Celso Ávila

A iniciativa, em parceria com a Prefeitura de Rio das Ostras, é um esforço conjunto de motivação para pensar em ações efetivas a fim de enfrentar e superar as dificuldadesDivulgação/Celso Ávila

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 13:00

Rio das Ostras - Já está na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, na Extensão do Bosque, uma das esculturas gigantes da campanha “Rio de Mãos Dadas”, do Sistema Fecomércio RJ (Sesc e Senac RJ). Depois de espalhar arte pela cidade do Rio, a ação, que tem como objetivo promover mensagem positiva para a sociedade neste tempo difícil de pandemia, chega ao Interior do Estado.

A iniciativa, em parceria com a Prefeitura de Rio das Ostras, é um esforço conjunto de motivação para pensar em ações efetivas a fim de enfrentar e superar as dificuldades.

Publicidade

A escultura gigante de mais de dois metros de altura, em formato de pares de mãos, representa a superação das dificuldades de 2020 e a esperança de retomada da normalidade este ano, por meio da união. A instalação criou um lugar “instagramável” na Cidade, onde as pessoas podem fazer fotos e divulgar nas redes sociais.

A intervenção urbana ficará em Rio das Ostras até dia 6 de julho, em frente à sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Sedtur. Já nos primeiros dias de exposição, a escultura chamou atenção de moradores e turistas, que estão multiplicando imagens da Cidade nas redes sociais.

Publicidade

Esta ação somente foi possível pela parceria com o Sindicomércio de Rio das Ostras que decidiu, em conjunto com a Sedtur, o local e a segurança da exposição e possibilitou a instalação.

A ESCULTURA - Confeccionada em laminação de fibra de vidro e com pintura artística, a escultura tem 2,5 x 1,10 x 2,40m de altura.

Publicidade

A obra integra a campanha “Rio de Mãos Dadas”, conjunto de iniciativas do Sistema Fecomércio RJ que inclui intervenções urbanas, exposições itinerantes, maratonas virtuais, capacitações gratuitas em parceria com sindicatos, cursos e mais uma série de ações que estão acontecendo no Estado.

“Graças ao Sindicomércio e seu presidente, Marcelo Ayres, entramos no roteiro da exposição itinerante da Fecomércio. Em tempos tão difíceis, trazer alguma coisa que levante a autoestima da Cidade e incentive a divulgação positiva é sempre bom”, disse o subsecretário de Turismo, Igor Pessanha, que acompanhou a instalação da escultura junto com Marcelo Ayres.