Podem se inscrever gratuitamente para esta Assembleia professoras e professores de escolas do município de Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã, Conceição de Macabu, Casimiro de Abreu, Silva Jardim e Rio BonitoDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 17:40

Rio das Ostras - “Em defesa da vida, dos direitos e do empregos”. Este é o tema da campanha salarial de 2021 do Sindicato dos Professores de Macaé e Região, que será discutida neste sábado, dia 10, por meio da Assembleia Unificada Virtual. Na oportunidade, os participantes vão debater e deliberar a contraproposta do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro – Sinepe-RJ para que a classe de educadores não seja prejudicada mediante seu direito de aumento salarial.

Também vão debater outros dois importantes temas como se é conveniente ou não paralisar as atividades em defesa da saúde dos trabalhadores da vida e do emprego e as condições de trabalho necessárias para o restabelecimento das atividades presenciais.

“Nossa luta nesta campanha salarial é pela defesa da vida , dos direitos trabalhistas e da preservação dos empregos. O Sindicato apresentou a pauta com a manutenção das cláusulas sociais e reajuste de 7,59% pelo INPC referente à inflação de maio de 2020 à abril de 2021”, afirma Guilhermina Rocha, presidente do Sinpro Macaé e Região.

Com a desculpa da chegada das vacinas, mesmo a passos lentos, algumas prefeituras de abrangência do Sindicato dos Professores da Rede Privada de Macaé e Região, estão liberando o retorno das aulas presenciais, mesmo sem imunizar os professores com as duas doses das vacinas ou com a dose única Jenssen. Esse comportamento, documentado em decretos publicados em jornais oficiais, só mostra o quanto as administrações municipais estão ignorando a ciência, que orienta que é impossível do ponto de vista da infectologia, ter aulas seguras enquanto 70% da população não for vacinada.

Apenas o professorado de Macaé não está incluído nesta Assembleia, já que é direcionada aos municípios da Base Estendida do Sinpro. Não precisa ser filiado ao Sindicato para participar da discussão.

Podem se inscrever gratuitamente para esta Assembleia professoras e professores de escolas do município de Carapebus, Quissamã, Conceição de Macabu, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Silva Jardim e Rio Bonito. É necessário fazer as inscrições.

INSCRIÇÕES - Para participar os professores devem se inscrever por meio do e-mail Para participar os professores devem se inscrever por meio do e-mail [email protected] A inscrição pode ser feita até sábado, dia 10, às 10h, informando nome completo, instituição que trabalha, números da identidade e CPF, segmento em que trabalha, função e telefone de contato.

Após a inscrição, a diretoria do Sinpro Macaé e Região vai enviar um link um link de participação intransferível e pessoal. O encontro é pela tecnologia “Google Meet”.